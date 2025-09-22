Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programında konuştu.

Yılmaz açıklamalarında Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz konuşmasında enflasyon, büyüme ve ihracata ilişkin verilere yer verdi. Yeni OVP hedeflerine ilişkin de konuşan Yılmaz, "2028 yılı hedeflerimiz nettir: Enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz" dedi.

Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

- Çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve krizlerin derinleştiği küresel ortamda Türkiye, siyasi istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikalarıyla süreci etkin biçimde yönetmektedir.

- Bugün geldiğimiz noktada, 2025 sonunda milli gelirimizin 1,5 trilyon doları aşmasını, kişi başına gelirin 17 bin doların üzerine çıkmasını ve Türkiye’nin Dünya Bankası’nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğini öngörüyoruz.

- 2023’te yüzde 65 olan enflasyonu, 2024 sonunda yüzde 44’e indirdik. Haziran 2024’ten itibaren kesintisiz düşüş trendi yakalayarak toplamda 42,5 puanlık önemli bir iyileşme sağladık.

- Bu seyir 2025 yılında da devam edecek ve enflasyonu kalıcı biçimde yüzde 30’un altına çekeceğiz.

- 2024’te yüzde 3,3; 2025’in ilk yarısında yüzde 3,6 büyüme kaydedildi. Böylece 15 yıllık kesintisiz büyüme süreci hedeflerimizle uyumlu şekilde sürdürülmüş, aynı zamanda milletimizin iradesi, gayreti ve azmi bir kez daha tescillenmiştir.

- Büyümenin yanında ihracatta da tarihi başarılara imza atıyoruz. Temmuz ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Yılın ilk sekiz ayında 178 milyar doları aşan ihracat, yıllık bazda 269 milyar dolara ulaştı.

- TL'ye güven güçlenmiş, Merkez Bankası rezervleri 12 Eylül 2025 itibarıyla 177,9 milyar dolara yükselmiştir

- Küresel risklerin etkisiyle 379 baz puana kadar çıkan CDS risk primimiz 19 Eylül itibarıyla 240 baz puan seviyesine gerilemiştir

- Bu süreçte Türk lirasına olan güven artmış; kurdaki oynaklık sınırlanmış, yabancı para mevduat talebi dengelenmiş ve 23 Ağustos 2025 itibarıyla Kur Korumalı Mevduat uygulaması kademeli şekilde sonlandırılmıştır.

- 2025'te bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,6'ya; deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oranın yüzde 2,8'e gerilemesini öngörüyoruz

OVP açıklamaları

- 2028 yılı hedeflerimiz nettir: Enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz.

- Cari işlemler açığını yüzde 1,0 seviyesinde tutacağız. Program dönemi boyunca 2,5 milyon ilave istihdam oluşturacağız. İşsizlik oranını yüzde 8’in altına düşüreceğiz.

- Mal ihracatımızı 300 milyar doların üzerine çıkarırken, 75 milyar doları turizm geliri olmak üzere hizmet ihracatımızı da 150 milyar dolara ulaştıracağız

- Verimliliği artıracak yapısal reformları hızlandıracak, üretim kapasitemizi enflasyonist baskı oluşturmadan genişleteceğiz.

- Yeşil ve dijital dönüşümü kalkınma sürecimizin merkezine alacağız.

- Daha şeffaf ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyle, kolaylaşan iş süreçleriyle, rekabetçi yatırım fırsatlarıyla ve yeşil-dijital dönüşüm odaklı yatırımlarla Türkiye’yi nitelikli yatırımların güvenli merkezi haline getireceğiz.

İlk 100'e giren Anadolu şirketlerine dikkat çekti

- Türkiye’nin daha müreffeh bir geleceğe ulaşabilmesi, küresel ekonomiyle entegrasyonunu derinleştirmesine, dış pazarlara erişimini genişletmesine ve uluslararası sermaye ile iş birliğini artırmasına bağlıdır.

- TOBB Türkiye 100 listesinde yalnızca büyükşehirlerimiz değil, Anadolu’nun yükselen şehirlerinden de çok sayıda şirketin yer alması bizler için ayrı bir gurur vesilesidir.

- Bu tablo, girişimcilik ruhunun ve üretim kabiliyetinin yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir’le sınırlı olmadığını; Anadolu’nun dört bir yanında da güçlü bir şekilde filizlendiğini göstermektedir.

- İlk 100 arasına giren şirketlerin çoğunlukla dijital alanda hizmet verdiği, devlet desteklerinden yararlandığı ve yarısından fazlasının ihracat yaptığını görmek anlamlıdır.