Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'de temel amacımız enflasyonu tek haneye düşürmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (Narin Soruşturması) Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız konunun bizzat takipçisi.

* OVP'de mevcut jeopolitik durum ve koşullara göre tahminlerimizi güncelledik... Kısa vadede enflasyonu düşürürken büyümeden fedakarlık gerekebilir... Orta vadede enflasyonun düşmesi sürdürülebilir büyüme zemini yaratır... OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak.

"Üretim üzerinden büyüme hedefimiz var"

* Bir diğer önemli husus büyümenin kompozisyonu. Büyümeyi farklı şekillerde sağlamanız mümkün. Tüketim üzerinden de büyüyebilirsiniz. Bu daha enflasyonist bir ortam oluşturur. Üretim üzerinden de büyüyebilirsiniz. Bu ikinci kanal dezenflasyon politikasına destek olur. Bizim de tüketim üzerinden değil üretim üzerinden büyüme hedefimiz var.

“Biz tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz”

* Gıda alanında sevindirici bir gelişme oldu. Ağustos ayı enflasyonunda gıda fiyatları geriledi. İyi bir tarım dönemi yaşıyoruz. Üretim artışı yaşadık bu da fiyatlara yansıdı. Gıdadaki bu gelişme sosyal refah açısından çok kıymetli. Biz tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve planlı üretim kanalıyla yolumuza devam ediyoruz.

“Bizim siyasi olarak amacımız faizleri düşürmek”

* Amerikan Merkez Bankası'ndan (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) beklenti faiz düşürecekleri yönünde. Bunun bize ve gelişmekte olan dünyaya da yansıması olacak. Olumlu olacak.

* Dünyadaki likiditenin arttığı bir döneme girmiş olacağız ve gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımları olacak. Bundan biz de pay alacağız.

* Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı var. Bizim siyasi olarak amacımız faizleri düşürmek. Planımız, programımız ortada. Merkez Bankası, bu amaçlar çerçevesinde araç bağımsızlığına sahip. Neye bakacaktır? Enflasyonun nasıl gittiğine bakacaktır, beklentilerin nasıl geliştiğine bakacaktır. Ona fazla bir yorum yapmak doğru olmaz ama bizim siyasi çerçevemiz ortada. Biz daha istikrarlı bir Türkiye hedefliyoruz.

Deprem bölgesine 2 yılda 2,5 trilyon TL kaynak aktardık

* OVP, bütçe sürecimizin en temel dokümanıdır. Burada da en önemli mesele depremdir. Deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak için çalışıyoruz. Bunlar büyük yük getiriyor. Çok ciddi bir kaynağın o bölgede kullanılması gerekiyor. Deprem bölgesine 2 yılda 2,5 trilyon TL kaynak aktardık. 2025 yılından itibaren bu kaynak azalacaktır. Bunlar geçici harcamalardır. Bunlar yatırım niteliğinde harcamalardır. Bu da ülkemizi geleceğe daha dirençli hale getirecektir.

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