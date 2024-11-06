Son Dakika: Delege sayısı rekora götürdü: Bitcoin'de Trump rallisi!

ABD'deki başkanlık seçimlerinde ilk sonuçların kripto varlık dostu olarak görülen Donald Trump lehine şekillenmesi, Bitcoin ve diğer kripto paralarda güçlü bir yükseliş yarattı.

Özellikle Trump’ın delege sayısı yüksek eyaletlerde zafer kazanmasıyla birlikte kripto piyasaları hızlı bir şekilde değer kazandı. Bitcoin, bu gelişmelerin ardından 74 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Daha önceki rekor seviye 73 bin 157 dolar olarak kaydedilmişti.

BloombergHT'nin haberine göre kripto veri platformu VeloData'nın CEO'su ve kurucusu Fredrick Collins, “İlk sonuçların Trump için olumlu görünmesi Bitcoin fiyatlarında bir ralliye yol açtı. Bitcoin, seçim süreçlerinde işlem yapmak için likiditesi yüksek bir varlık olarak öne çıkıyor ve Trump’ın kazanma ihtimalindeki artışla bağlantılı olarak Bitcoin'in fiyatında da artış görmemiz oldukça doğal” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, seçim günü kripto fiyatlamalarında etkili olan Bitcoin ETF'lerinde de hızlı çıkışlar gözlendi.

2024 yılı boyunca yüzde 60’ın üzerinde bir yükseliş kaydeden Bitcoin, küresel hisse senetleri ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarını geride bırakarak yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ABD seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Bitcoin fiyatındaki dalgalanmanın devam edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor.