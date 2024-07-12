SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
SON DAKİKA DEPREM: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.34'te meydana gelen depremin derinliği 7.91 kilometre olarak ölçüldü. "En son deprem nerede, büyüklüğü kaç, az önce deprem mi oldu" soruları son depremler listesiyle yanıt buluyor.
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"Deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremlerle yanıt buluyor.
AFAD, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.34'te meydana gelen deprem, 7.91 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.