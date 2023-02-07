Son dakika: Deprem bölgesinde vergiler ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden etkilenen şehirlerde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, “Deprem tarihi itibarıyla, bu illerdeki mükelleflerin, 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir” denildi.

Açıklamada, mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos 2023 gün sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinin de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“- Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin; mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

- Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır.”