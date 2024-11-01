Son Dakika: Doğalgaz faturasında yeni dönem! Bakan Bayraktar duyurdu

Elektriğin ardından doğalgazda da kademeli fatura sistemi geliyor… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte olduğu gibi belirli kullanım miktarını aşan tüketicilerin sübvansiyon dışında tutulmasına yol açacak kademeli fatura sistemine geçmek istediklerini açıkladı.

Milliyet’e verdiği röportajda Bakan Bayraktar "Doğalgaz biraz daha komplike. Ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Erzurum ve Antalya’da doğalgaz tüketiminin aynı olmadığını belirten Bakan Bayraktar, doğalgazda kademeli fatura sisteminin şubat ayında başlamasının planlandığını ifade etti.

Türkiye doğalgaz ve elektrikte önemli ölçüde sübvansiyon uyguluyor.

Bayraktar geçen aylarda hanelerin elektrik ve doğalgaz tüketiminin toplamda yüzde 60 oranında sübvanse edildiğini açıklamıştı.