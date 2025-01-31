Son Dakika: Doğalgaza şubatta zam var mı? BOTAŞ açıkladı!

Elektrik faturasında kademeli tarifeye geçilirken, milyonlarca vatandaş kış mevsiminde artan tüketim nedeniyle doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için tarife, 1000 metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün gazetecilerin doğalgaz zammına yönelik bir sorusuna yanıt vermişti.

Bakan Bayraktar, 2025'in ilk çeyreği için zam olmayacağını duyurmuştu.

Elektrik faturaları artacak

Öte yandan elektrikte kademeli fatura dönemine geçildi. 1 Şubat itibarıyla aylık 471 kilovat saat tüketimi olan aboneler sübvansiyon dışında kalacak ve faturalarına gerçek maliyet yansıtılacak.

Hâl böyle olunca vatandaşın faturasında ciddi bir artış yaşanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün yaptığı açıklamada, 42 milyon aboneden 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceğini ifade etti.

417 kilovatsaat sınırını aşıldığında ise fatura yaklaşık olarak iki katına çıkacak. Örneğin düzenleme öncesi 1000 lira fatura ödeyen bir mesken abonesi, 417 kilovat saat aşıldığında yaklaşık 2 bin lira ödeyecek.