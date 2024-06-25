Son dakika... Dolar 33 TL'yi aştı (25 Haziran Salı Güncel Döviz Kurları)
Dolar/TL'de dikkat çeken hareketlilik sürüyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 33 seviyesini gördü. Dolarda gün içi en yüksek 33.13 TL seviyesi görüldü. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor.
Dolar fiyatları 33 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, gün içinde en düşük 32,8613 lira, en yüksek de 33,1355 lira seviyesini gördü. Dolar, şu sıralarda 33,0022 liradan el değiştiriyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,9217'den tamamlamıştı. Dolar/TL en son 19 Nisan 2024 tarihinde 33 lira bandını aşmıştı.
Euro/TL ne kadar?
Euro gün içinde en düşük 35,3089 lira, en yüksek de 35,6028 lirayı gördü. Şu sıralar Euro 35,4514 liradan alıcı buluyor.