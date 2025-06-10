Son Dakika: Dünya Bankası'ndan Türkiye için yeni büyüme tahminleri!

Dünya Bankası bugün yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda Türkiye tahminlerine de yer verdi.

Banka Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerinde değişikliğe gitti. 2025 yılı büyüme tahminini bir önceki tahminine göre yükseltirken 2026 tahminini ise düşürdü.

Banka, Türkiye'de uygulanmaya devam eden sıkı para politikası ve uygulanacak yeni mali düzenlemeler neticesinde Türkiye'nin bu yıl hafif bir büyüme kaydetmesini beklediğini açıkladı.

Banka, ocak ayında yayımladığı raporda Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 2,6 olarak açıklarken bugünkü raporda tahminlerini yüzde 3,1 seviyesine çıkardı.

Banka, büyüme tahmininin 0,5 puan yukarıya revize edilmesini; 2024'ün son çeyreğindeki güçlü büyüme ivmesinin devamına ve düşük petrol fiyatlarına bağladı.

Raporda, "Ocak ayından bu yana 2025 yılı büyümesi için yapılan 0,5 puanlık yukarı yönlü revizyon, büyük ölçüde 2024 yılının dördüncü çeyreğinde beklenenden daha güçlü büyüme ve düşük küresel petrol fiyatları da dahil olmak üzere önceki ivmeden kaynaklanmaktadır" denildi.

2026 yılı için ise ocaktaki yüzde 3,8'lik büyüme tahmini yüzde 3,6'ya düşürüldü.

Raporda, özel tüketimin enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle desteklenerek 2026-27'de ana büyüme faktörü olmaya devam etmesi beklendiği belirtildi.

Küresel büyüme tahminleri

Dünya Bankası, 2025 ve 2026 yılları için küresel büyüme tahminlerini de düşürdü.

Banka, 2025 için ocakta açıkladığı yüzde 2,7'lik tahminini yüzde 2,3 seviyesine çekti.

2026 yılı için küresel büyüme tahmini ise yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e indirildi.

Raporda, "Küresel büyüme, ticaret engellerindeki önemli artış ve belirsiz bir küresel politika ortamının yaygın etkileri nedeniyle yavaşlamaktadır. Büyümenin 2025 yılında yüzde 2,3'e gerilemesi ve çoğu ekonomide geçen yıla göre yavaşlama görülmesi beklenmektedir" denildi.