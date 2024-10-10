Son Dakika: Dünyaca ünlü iş insanı Ratan Tata hayatını kaybetti (Ratan Tata kimdir)

Hint iş insanı Ratan Tata’nın ölüm haberi 20 yılı aşkın süre yönettiği Tata Group’tan yapılan açıklamayla duyuruldu. Ratan Tata, Hindistan’ın dünya ölçesinde en çok tanınan iş insanlarından biriydi.

Tata Group yıllık 100 milyar doları aşkın geliriyle Hindstan’ın en büyük şirketlerinden biri. 100'ü aşkın şirketten oluşan Tata Group'un 660 bin çalışanı bulunuyor.

BBC'nin haberine göre; Tata Group’tan yapılan açıklamada, Ratan Tata “gerçekten sıradışı bir lider” olarak tanımlandı.

Tata Sons şirketinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

* Sayın Tata'nın hayırseverliğe ve toplumun gelişimine olan bağlılığı milyonlarca insanın hayatına dokundu. Eğitimden sağlık hizmetlerine, girişimleri gelecek nesillere fayda sağlayacak köklü bir iz bıraktı. Tüm bu çalışmaları güçlendiren ise Sayın Tata'nın her bir insanla etkileşiminde gösterdiği gerçek alçakgönüllülük oldu.

Onun döneminde dev satın almalar yapıldı

Tata Group'un başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca holding, İngiliz-Hollandalı çelik üreticisi Corus, İngiltere merkezli otomobil markaları Jaguar ve Land Rover ve dünyanın en büyük ikinci çay şirketi Tetley'in devralınması da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli satın alma gerçekleştirmişti.

Economist dergisinde 2011’de yayınlanan bir profil yazısında, Tata, bir ‘dev’ olarak nitelendirilmiş ve aile şirketini ‘küresel bir güç merkezi’ne dönüştürmesinden övgüyle bahsedilmişti:

* Aile adını taşıyan grubun yüzde 1'inden daha azına sahip. Ancak o yine de bir dev: Hindistan'ın en güçlü işadamı ve dünyanın en etkili işadamlarından biri.

Ratan Tata 2012’de Tata Group Başkanlığı'ndan emekli oldu ve grubun holding şirketi olan Tata Sons’ın fahri başkanlığına atandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Tata'yı “vizyoner bir yönetici, şefkatli bir ruh ve olağanüstü bir insan” olarak selamladı.

Ratan Tata kimdir?

Rata Tata 1937 yılında geleneksel bir Parsi ailesinde doğdu. ABD'de Cornell Üniversitesi'nde mimarlık ve yapı mühendisliği eğitimi aldı.

1962 yılında grubun kurucu şirketi olan Tata Industries'e asistan olarak katıldı ve Jamshedpur'daki bir şirket fabrikasında altı ay eğitim gördü.

Sonrasında Tata Iron and Steel Company (şimdiki adıyla Tata Steel), Tata Consultancy Services (TCS) ve National Radio and Electronics (Nelco) şirketlerinde çalışmaya devam etti.

1991 yılında, yarım yüzyılı aşkın bir süredir gruba liderlik eden JRD Tata, Ratan Tata'yı halefi olarak atadı. Tata daha sonra bir röportajda “O [JRD Tata] benim en büyük akıl hocamdı... benim için bir baba ve bir kardeş gibiydi - ve bu konuda yeterince şey söylenmedi” dedi.

Hindistan hükümeti 2008 yılında kendisine ülkenin en yüksek ikinci sivil onuru olan Padma Vibhushan'ı verdi.

Sakin, disiplinli ve mütevazı

The Story of Tata kitabının yazarı Peter Casey, Tata'yı “görkemli sakinliği” ve “şiddetli disiplini” olan “mütevazı, çekingen ve hatta utangaç bir adam” olarak tanımlıyor.

Ratan Tata’ın hızlı arabalara ve uçaklara olan sevgisi iyi biliniyordu. Tata grubunun web sitesi bunları Ratan Tata’nın “kalıcı tutkularından” bazıları olarak tanımlıyor.

Tata aynı zamanda bir tüplü dalış meraklısıydı, bu hobisi “kulakları daha fazla baskıya dayanamadığı için” yaşlandıkça söndü.

Peter Casey'e göre, Tata Group'un dünya görüşü şöyleydi: "Başkalarının hayatlarını daha iyi hale getirecek şekilde iş yaparak kapitalizmi hayırseverliğe bağlamak."