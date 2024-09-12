Son Dakika: ECB faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye indirdi. Bu adım, ekonomik büyümeyi desteklemek ve enflasyonu dengelemek için beklenen bir hamle olarak değerlendiriliyor.

ECB'nin faiz kararı sadece mevduat faiziyle sınırlı kalmadı; refinansman ve marjinal fonlama faizlerinde de 60 baz puan indirim gerçekleşti. İndirimin ardından refinansman faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 3,65'e, marjinal fonlama faizi ise 4,50'den 3,90'a düştü.

Enflasyon tahminleri sabit kaldı

ECB, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerinde ise önemli değişiklikler yapmadı. Ortalama manşet enflasyon beklentisi 2024 için yüzde 2,5, 2025 için yüzde 2,2 seviyelerinde sabit tutuldu.

Ancak, çekirdek enflasyon tahmininde bir revizyon gerçekleşti. Banka, 2024 çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2,8’den yüzde 2,9’a, 2025 tahminini ise yüzde 2,2'den yüzde 2,3 seviyesine yükseltti.