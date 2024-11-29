SON DAKİKA: Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri belli oldu
Son dakika haberi... Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 2024 yılı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 55,34, aylık bazda ise yüzde 0,24 artış kaydetti. En yüksek yıllık artış, yüzde 64,46 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşirken, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,46'lık artış görüldü. Aylık bazda ise ulaştırma ve konaklama hizmetlerinde düşüş yaşandı.
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 2024 yılı Ekim ayına ilişkin verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Verilere göre, H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,34 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 72,04 oranında artış gösterdi.
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