SON DAKİKA: Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verileri belli oldu

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 2024 yılı Ekim ayına ilişkin verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gösterdi.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre;

* Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,46,

* Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 59,03,

* Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,46,

* Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 58,06,

* Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,10,

* İdari ve destek hizmetlerde yüzde 57,46 oranında artış kaydedildi.

Aylık değişimlerde ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,59, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,83, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,36 oranında azalış gerçekleşti. Öte yandan, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,83, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,35 oranında artış gözlemlendi.

H-ÜFE verileri, hizmet sektöründeki fiyat hareketlerini takip etmek ve ekonomik faaliyetlerin durumunu analiz etmek açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

PPK metninde hizmet enflasyonunda iyileşmeye işaret edilmişti

Para Politikası Toplantı Özeti'nde "Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir" denildi.

Özet metnindeki ilgili kısmın devamında ise şu ifadeler yer almıştı:

* Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Ekim ayında hizmet grubunda aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Hizmet grubundaki bu gelişmede zayıflama kaydeden kira ile lokanta-otel gruplarının yanı sıra, eğitim kaynaklı göreli fiyat uyarlamasının tamamlanmasının da etkisiyle diğer hizmetler grubu öne çıkmıştır. Ekim ayında tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisi öne çıkmıştır. Geçici arz koşullarına duyarlı olan işlenmemiş gıda fiyatları, taze meyve ve sebze grubu kaynaklı güçlü bir artış kaydederek bu gelişmeyi sürüklemiştir. Nitekim, taze-meyve sebze dışı gıda enflasyonu aylık yüzde 1,29 ile daha düşük seyretmiştir. Enerji fiyatları ekim ayında ılımlı seyretmiştir.