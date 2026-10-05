KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2026: Ev ve iş yerlerine kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Buna göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 29,73 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte ekim ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,49 oldu.

Eylül ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre ağustos ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,84 yıllık ise yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle eylül ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 31,79 olmuştu.

Kiralar ne kadar olacak? Ne kadar artacak?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

Mevcut kira: 10.000 TL - Artış tutarı: 3.149 TL - Yeni kira: 13.149 TL

Mevcut kira: 20.000 TL - Artış tutarı: 6.298 TL - Yeni kira: 26.298 TL

Mevcut kira: 30.000 TL - Artış tutarı: 9.447 TL - Yeni kira: 39.447 TL

Mevcut kira: 40.000 TL - Artış tutarı: 12.596 TL - Yeni kira: 52.596 TL

Mevcut kira: 50.000 TL - Artış tutarı: 15.745 TL - Yeni kira: 65.745 TL

Mevcut kira: 60.000 TL - Artış tutarı: 18.894 TL - Yeni kira: 78.894 TL

Mevcut kira: 70.000 TL - Artış tutarı: 22.043 TL - Yeni kira: 92.043 TL

Mevcut kira: 80.000 TL - Artış tutarı: 25.192 TL - Yeni kira: 105.192 TL

Mevcut kira: 90.000 TL - Artış tutarı: 28.341 TL - Yeni kira: 118.341 TL

Mevcut kira: 100.000 TL - Artış tutarı: 31.490 TL - Yeni kira: 131.490 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli