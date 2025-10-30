Son dakika... Ekonomik güven endeksi ekimde yükseldi
Son dakika... TÜİK ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; eylül ayında 98,0 olan ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 0,3 oranında artarak 98,2 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi eylül ayında 98,0 iken, ekim ayında yüzde 0,3 oranında artarak 98,2 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.
Ekonomik güven sınırlı yükselişi sürdürüyor
Ekonomik güven endeksi ocakta 99,7, şubatta 99,2, martta 100,8, nisan ayında 96,6, mayıs ayında 96,65, haziran ayında 96,71, temmuz ayında 96,3, ağustos ayında 97,9, eylül ayında 98,0 olarak kaydedilmişti.
Böylece ekonomik güven sınırlı yükselişi sürdürerek mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.