Son dakika: Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahminleri belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörüldü

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.