Son dakika: Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan itibaren zam geleceği konuşulurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

Zam iddialarına açık kapı

Bakan Bayraktar, gazetecilerim "Elektriğe zam olacak mı?" sorusuna, "Bakacağız, değerlendireceğiz" cevabını verdi.

Yüzde 25 zam iddiası

Elektrikte son zam 2024 Temmuz ayında gerçekleşirken, kâr oranlarının düştüğünü öne süren dağıtım şirketlerinin, artan maliyetler nedeniyle de mevcut fiyat tarifesinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Bu noktada dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda 1 Nisan'dan itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia ediliyordu.

Elektrik faturalarında şubat ayından itibaren geçerli olan limit aşımı uygulaması ise devam edecek. Söz konusu tarife 1.050 TL'yi aşan faturaları ilgilendiriyordu. Yapılması beklenen zam sonrası faturanın yaklaşık 1315 TL'ye yükselmesi bekleniyor.