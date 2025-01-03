Son Dakika: Emekli ve memura refah payı verilecek mi? Özgür Erdursun'dan net oran geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verisini açıklarken, 2024'ün ikinci altı ayı için oluşan enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak netleşti.



Buna göre; SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin Ocak 2025 itibarıyla aylık zam oranı yüzde 15,75 olarak şekillendi. Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde yüzde 11,54'te kaldı.

Bu gelişmeyle birlikte gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur 2025'in ilk altı ayı için refah payı bekliyor. Ayrıca emekliler arasında oluşan bu zam farkının kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor.

Önce yıllarda enflasyon oranının üzerinde refah payı artışları yapılması bu beklentiye hükümet tarafından cevap verilme ihtimalini artırıyor.

Refah payıyla birlikte zam yüzde 25'lere çıkabilir

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, CNBC-e yayında emekli ve memur maaşları için zam farklarının eşitlenmesi ve refah payı beklentisini gündeme taşıdı.

Erdursun, geçmiş yıllardaki uygulamalara atıf yaparak, SSK ve Bağ-Kur emekli ile memur emeklisi zamlarının yüzde 15,75'te eşitleneceğini düşündüğünü açıkladı.

Erdursun'a göre devamında ise refah payı verilecek ve zam oranı yüzde 20'lere tamamlanacak.

Özgür Edursun tepkiler üzerine SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranının yüzde 25'lere çıkarabileceğini belirtirken şunları söyledi:

* Geçen yıl bunlar yaşandı, bu yıl da aynısının olacağını düşünüyorum. Zammın şu anki oranlarla bırakılacağını zannetmiyorum, üzerine ilave geleceğini düşünüyorum.

* Seyyanen bir artış olur mu olmaz mı bunu takip edeceğiz. Bugün kamuoyunda paylaşılan aylıkların üzerine refah payı verileceğini düşünüyorum.