Son dakika: Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi Meclis Komisyonu'ndan geçti!
Son dakika... Yaklaşık 16 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 33'lük artışla 4 bin lira olarak açıklanırken, karar Meclis Komisyonu'nda da kabul edildi. Emekliler ve sendikalar rakamı yetersiz bulurken, "4 bin liralık bayram ikramiyelerinde tekrar bir artış olur mu" sorusunun cevabı da netleşmiş oldu.
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Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklifin yasalaşmasının ardından da emekli bayram ikramiyesinin arefe gününden önce 24 Mart Pazartesi - 28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor.
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli bayram ikramiyelerinin Meclis'ten geçince hesaplara yatacağını açıklamıştı.