Son Dakika: En düşük emekli aylığı 2025 belli oldu! Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli zammı 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin (4c) zam oranı ise yüzde 11,54 olmuştu.

Aralık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli ve memur zammı şekillenirken 3,5 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı ise belirsizliğini koruyordu.

Milyonlarca emeklinin beklediği ve 2025'in ilk yarısında uygulanacak en düşük emekli aylığı rakamını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Bakan Işıkhan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak 14 bin 469 liraya yükselttiklerini duyurdu.

En düşük emekli aylığı Temmuz 2024’ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanıyordu. Kök maaşı bu rakamın altında olan 3.5 milyon emeklinin hesabına 12 bin 500 lira geçiyordu.



Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla kök maaş sorunu nedeniyle sıfır zam tehlikesi yaşayan emeklilerin sorunu çözülmüş oldu.

Ancak en düşük emekli aylığı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme TBMM'den geçtikten sonra 2025 en düşük emekli aylığı Ocak-Haziran 2025 döneminde 14 bin 469 lira olarak uygulanacak.