En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? En düşük emekli aylığına zam geldi mi?

TÜİK’in altı aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 18,60 olarak netleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 18 bin 937 liraya yükselirken, şimdi gözler bu rakamın altında kalan emeklilere yönelik yapılacak kanuni düzenlemeye çevrildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, en düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme için kritik toplantının yarın ya da perşembe günü yapılması bekleniyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in katılması öngörülüyor.

Etki analizi ve bütçe karşılığı masada

Edinilen bilgilere göre toplantıda, yapılacak düzenlemenin bütçe üzerindeki etkisi ve etki analizleri kapsamlı şekilde ele alınacak. Özellikle kök maaşı 18 bin 937 liranın altında kalan emekliler için oransal bir artış üzerinde duruluyor.

Ayrıca toplantıda, en düşük emekli maaşına yönelik bir refah payı artışı seçeneğinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Nihai kararın, bütçe dengeleri ve mali sürdürülebilirlik çerçevesinde şekillendirileceği ifade ediliyor.

Kanun teklifi ocak ayı sonuna kadar Meclis’te

AK Parti kaynakları, en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifinin ocak ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının planlandığını belirtiyor. Düzenlemenin yasalaşma sürecinin, Meclis takvimine göre hızla ilerlemesi hedefleniyor.

Öte yandan, yasal düzenlemenin yetişmemesi halinde emeklilerin ilk maaş ödemelerinin mevcut tutarlar üzerinden yapılabileceği, ancak düzenlemenin yasalaşmasının ardından oluşacak farkların daha sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacağı ifade ediliyor.