Son dakika... En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan yeni açıklama

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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi temmuz zammına odaklanırken, nihai rakam 3 Temmuz'da enflasyon oranının açıklanmasının ardından netleşecek.

Aylıkları enflasyona yenilen emeklinin beklentisi artarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından en düşük emekli aylığıyla ilgili, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.

En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Öte yandan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 16,6 olurken, memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz için toplam artış oranı şimdiden yüzde 12 seviyesini aştı. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı da 5 aylık enflasyon oranıyla 23 bin 322 TL'ye ulaştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise haziran ayı için öne çıkan enflasyon tahmini yüzde 1,36 oldu.Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,93 zam alacak.

20 bin TL olan en düşük emekli maaşı da bu durumda 23 bin 638 TL'ye yükselecek.

Gözler şimdi 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonunda.