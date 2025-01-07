Son Dakika: En düşük emekli maaşı 2025 belli oldu! Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli zammı 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin (4c) zam oranı ise yüzde 11,54 olmuştu.

Aralık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli ve memur zammı şekillenirken 3,5 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı ise belirsizliğini koruyordu.

Milyonlarca emeklinin beklediği ve 2025'in ilk yarısında uygulanacak en düşük emekli aylığı rakamını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Bakan Işıkhan, "En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin her zaman yanında olduklarını, aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını bildiren Işıkhan, "2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44,4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66,7 arttı. Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15,75 artırıyoruz. diye konuştu.

12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya

En düşük emekli aylığı Temmuz 2024’ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanıyordu. Kök maaşı bu rakamın altında olan 3.5 milyon emeklinin hesabına 12 bin 500 lira geçiyordu.



Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla kök maaş sorunu nedeniyle sıfır zam tehlikesi yaşayan emeklilerin sorunu çözülmüş oldu.

Ancak en düşük emekli aylığı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme TBMM'den geçtikten sonra 2025 en düşük emekli aylığı Ocak-Haziran 2025 döneminde 14 bin 469 lira olarak uygulanacak.