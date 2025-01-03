Son dakika: ENAG aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı!

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralıkta yüzde 2,34 oranında arttı. Aralık 2024'te günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,34 arttı.

Yıllık bazda yüzde 83,40

Aralık 2024'te günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda ise yüzde 83,40 gerçekleşti.

En yüksek enflasyon eğlence ve kültür grubunda

ENAG verilerine göre, en yüksek enflasyon oranı eğlence ve kültür grubunda yüzde 5,59 ile görüldü. Bu grubu yüzde 5,25 ile lokanta ve oteller, yüzde 5,05 ile ev eşyası takip etti.

En düşük sağlıkta

En düşük enflasyon ise sağlık grubunda yüzde 0 olarak ölçüldü, yani bu grupta fiyat değişimi yaşanmadı. Sağlık grubunu yüzde 0,48 ile yönetilen/yönlendirilen ve diğer, yüzde 1,12 ile haberleşme takip etti.