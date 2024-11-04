Son Dakika: ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Ekim ayında ENAG’ın Tüketici Fiyat Endeksine göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 89,77

Günlük fiyat değişimlerinden elde edilen Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yıllık bazda yüzde 89,77 arttı.

Alt gruplara bakıldığına en yüksek enflasyon artışı ekim ayında yüzde 10,38 ile 'ulaştırma' grubunda gerçekleşirken, yüzde 8,63 oranla 'haberleşme' grubu ve giyim ve ayakkabı grubu yüzde 7,97 onu takip etti.