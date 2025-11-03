Son Dakika: ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı... Ekim ayı enflasyonu belli oldu

Son Dakika: ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı
Son Dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 3,74, yıllık bazda yüzde 60,00 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) EYLÜL ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 3,74, yıllık bazda yüzde 60,00 olarak gerçekleşti.
ENAG, eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 3,79, yıllık bazda 63,23 olarak olarak açıklamıştı.
Böylece aylık ve yıllık enflasyonda gerileme görüldü.
Kaynak: HABER MERKEZİ