Son dakika: ENAG kasım ayı enflasyonunu açıkladı, Enflasyon ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyonu

Son dakika: ENAG kasım ayı enflasyonunu açıkladı
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 2,13, yıllık bazda yüzde 56,82 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 2,13, yıllık bazda yüzde 56,82 olarak gerçekleşti.
ENAG ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 3,74, yıllık bazda yüzde 60,00 olarak açıklamıştı.
Böylece aylık ve yıllık enflasyonda gerileme görüldü.
