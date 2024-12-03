SON DAKİKA... ENAG kasım enflasyonunu duyurdu... Beklentileri aştı; aylık ve yıllıkta büyük artış!

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu, bugün kasım ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre kasımda aylık enflasyon ekonomistlerin beklentilerinin bir hayli üstünde, yüzde 4,06 artarken, son 12 aylık artış yüzde 86,76 oldu.

ENAG'ın araştırmasına göre kasımda fiyatı en çok artan ürün grubu yüzde 7,23'le giyim ve ayakkabı olurken, konuttaki artış yüzde 5,47'yi buldu. Ulaştırmada artış yüzde 7,14; eğlence-kültür yüzde 6,67; lokanta-otellerdeki artış ise yüzde 3,01 oldu.

Beklentiler neydi?

AA Finans ve Bloomberg HT'nin anketlerine katılan ekonomistler kasım ayı enflasyonunun yüzde 2'nin altında geleceğini tahmin etmişti. Enflasyon verisi, aralık ayında Merkez Bankası'nın politika kararına da etki edecek.