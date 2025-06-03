Son Dakika: ENAG mayıs ayı enflasyonunu açıkladı
Son Dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 3,66, yıllık bazda 71,23 olarak gerçekleşti.
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 3,66, yıllık bazda 71,23 olarak gerçekleşti.
ENAG nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak hesaplamıştı.