Son dakika: ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyonu açıklandı mı?

Son dakika: ENAG temmuz ayı enflasyonunu açıkladı!
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 3,07 yıllık ise yüzde 50,49 kaydedildi.
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Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Temmuz 2026 döneminde yüzde 3,07 oranında artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 50,49 olarak gerçekleşti.
ENAG haziran ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 1,94, yıllık yüzde 51,49 olarak açıklamıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ