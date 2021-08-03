Son Dakika: Enflasyonda yeni zirve: 18,95
Son Dakika: TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıktı.
Temmuz enflasyonu, piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.
Tüketici fiyatları, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,80 arttı. Bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon yüzde 18,95'e çıktı. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1,62 artacağını ve yıllık TÜFE'nin yüzde 18,74'e çıkacağını hesaplıyordu.
2003 yılında kaydedilen yüzde 23,59'luk enflasyonun ardından en yüksek temmuz enflasyonu gerçekleşmiş oldu.
ÜFE-TÜFE makası 26 puan
Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,46 artarken, yıllık Yİ-ÜFE 44,92'e yükseldi. Temmuz ayında üretici fiyat endeksindeki yıllık artışla tüketici fiyat endeksi arasındaki yıllık artış arasındaki makas 26 puana çıktı.
Çekirdek enflasyondaki (C-Endeksi) yıllık artış ise yüzde 17,22 oldu.