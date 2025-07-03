Haziran ayı enflasyonun açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşın faydalandığı engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımları da güncellendi.

Memur maaşlarına paralel olarak artırılan bu aylıklar, memur maaşlarına gelen yüzde 15,57'lik zam oranında artırıldı.

Evde bakım, engelli ve 65 yaş aylıkları...

Buna göre, yılın ilk yarısında 10 bin 125 lira olarak uygulanan evde bakım yardımı temmuz ayında 11 bin 702 TL oldu.

65 yaş aylığı memur maaşlarına yapılan zam sonrası temmuz ayında 5 bin 390 TL oldu. Ocak- haziran döneminde bu ödeme 4 bin 664 TL idi.

Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 3 bin 723 TL’den temmuz ayında 4.302 TL'ye çıkarılırken yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı 5 bin 584 TL’den 6 bin 454 TL’ye çıktı.

3 bin 723,27 olan 18 yaş altı engelli aylığı ise 4 bin 302,61 TL’ye yükseldi.