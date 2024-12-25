Son Dakika: Erdoğan asgari ücrete ek zamma kapıları kapadı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum.

Muhalefete tepki

Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim; ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz.

Emekinin, memurun, işçinin hakkını size konserlerde şarpo turlarında yedirtmedik, yedirmeyiz.

Asgari ücrete ek zam yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 asgari ücreti net 22 bin 104 lira olarak belirledi. Çalışanları enflasyona ezidirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldı. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin asgari ücretli başına desteği ise 700 liradan 1000 liraya yükseldi.

Duydum ki CHP bugün Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun. Bütçe görüşmeleri sırasında takındıkları uzlaşmaz tavır bunlardan ne köy ne de kasaba olacağını gösteriyor. Varsın onlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürsün. Biz işimize bakacağız.

Sanayide çarklar dönüyor

Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor, cari açık geriliyor, istihdamımız artıyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor, büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının 3. çeyreğinde 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık.

2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak

2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan, popülizm tuzağına düşmeden, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki dönemi yöneteceğiz.

Bu toprakların misafiri değil, binlerce yıllık ev sahibiyiz

Biz bu toprakların misafiri değil, binlerce yıllık ev sahibiyiz. Kimi zaman şartlar gereği başka diyarlara gitmiş olsak da sonuçta dönüp dolaşıp bu topraklara tekrar sarıldık. Bu yolculuğu dikenli, mayınlı bir yolda kat ettik. Milletimiz bu zorlu mücadelede bizi hiç yalnız bırakmadı. Gün oldu bizi ikaz etti, gün oldu bize sandıkta net mesajlar verdi ama haklı mücadelemizde desteğini bizden hiçbir zaman esirgemedi.

Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek

Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız. Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.

3.6 milyon Suriyeli ülkemize sığındı

Suriye'de olaylar 15 Mart 2011'de başladı. Esed ve Baas rejimi tüm iyi niyetli tavsiyelerimize rağmen protestoları kanlı şekilde bastırmayı tercih etti. 1 milyon kardeşimiz ya rejim ya da destekçilerinin katliamları ya da terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. Bu dönemde 12 milyondan fazla Suriyeli vatanını terk etti. Yerlerinden edilenlerin 3.6 milyonu ülkemize sığındı. Aylan bebeğin hafızamıza mıh gibi çakılan masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz? Guta'da, Han Şeygun'da kimyasal silahlarda gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları, soruyorum sizlere nasıl unutabiliriz?

Zalimin karşısında, mazlumun yanında duracağız dedik ve bunu gerçekleştirdik. Kapımıza gelip bizden eman isteyeni geri çevirmeyeceğiz dedik.

Suriyelilerin geri dönüşü

Belirli bir süre giriş çıkışlara izin vereceğiz. Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz."

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