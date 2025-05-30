Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamalarında "Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız. İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz" dedi.

Erdoğan ayrıca, ekonomi programının hedeflerine ulaşana kadar kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini de belirtti.

Faizsiz ekonomi vurgusu yaptı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

* Faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim. Faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir sesle söylemeye devam edeceğim.

* Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız. İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz.

* Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz.

* İçeride terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. 40 yıl boyunca kayıplarımız haricinde 2 trilyon dolara mal olan beladan kurtulmaya çok yakınız. Dikkatli sabırlı bir süreç yönetimi ile bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum.

* Küresel ekonomide ticaret savaşlarının alevlendiği jeopolitik risklerin ise yüksek seyrettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz.

* Artan belirsizlikler nedeniyle özellikle bazı sektörlerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

* Türkiye olarak deprem felaketinin izlerini silmeye çalışıyorum. Son 2 yılda bu amaçla kullandığımız kaynağın tutarı 75 milyar doları buldu.

Enflasyon açıklamaları

* Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Hedefimiz net, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere indireceğiz.

* Petrol fiyatlarındaki düşüş hem enfaslayonu hem açığı aşığı çekiyor.

* Ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız . Bugün açıklanan büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti.

* Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.