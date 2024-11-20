Son Dakika: Esas Holding'ten 'Pegasus' kararı: Yüzde 3,85 hisse sattı, 4,2 milyar gelir elde etti

Esas Holding, Pegasus Hava Yolları'nda hisse satışı kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; holding, Pegasus'taki yüzde 3,85 oranındaki hissesini uluslararası iki kurumsal yatırımcıyla, bir finansal yatırımcıya kendilerinden gelen talep üzerine sattı.

İşlem pay başına 217,53 TL fiyatla, işlem öncesi kapanış fiyatına oranla yüzde 7 iskontoyla gerçekleşti. Satıştan brüt olarak yaklaşık 4,2 milyar TL'lik gelir elde edildi.

Citi işlemde münhasır satış aracısı olarak görev aldı. İşlem sonrası Esas Holding’in yüzde 56,7 olan doğrudan Pegasus payının yüzde 52,8 olması bekleniyor.

Pegasus Hava Yolları

İstanbul merkezli bir düşük maliyetli havayolu şirketi olan Pegasus, uyguladığı low cost modeli ile uygun fiyatlı, seyahat etme imkânı sağlıyor.



Temel hizmetleri ise ek ücretlerle sağlayan Pegasus Hava Yolları, kısa ve orta menzilli hatlarda, noktadan noktaya uygun ücretle ulaşım imkânı sunuyor.