Son Dakika: Euro Bölgesi'nin ekim ayı enflasyonu belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin ekim ayına ait nihai enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, eylülde yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon oranı ekimde yüzde 2’ye yükseldi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,3 artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon, enerji ve gıda gibi oynak fiyatlardan arındırılmış olarak ekimde yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranlarla Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik yıllık enflasyon hedefini yakalamış oldu.

Sektörlere göre enflasyon dağılımı

Euro Bölgesi’nde enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,77 ile hizmet sektöründe görüldü. Hizmetleri, yüzde 0,56 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi. Enerji dışı sanayi ürünlerinde enflasyon yüzde 0,13 olarak ölçülürken, enerji ürünleri yüzde eksi 0,45 ile negatif bir enflasyon sergiledi.

AB genelinde enflasyon daha yüksek

Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon oranı, eylül ayında yüzde 2,1 iken ekimde yüzde 2,3’e çıktı. AB ülkelerinde TÜFE, aylık bazda yüzde 0,4 oranında artış gösterdi.

Enflasyon oranlarının ülkeler bazındaki dağılımında ise en yüksek yıllık enflasyon Romanya’da yüzde 5 olarak kaydedildi. Onu yüzde 4,5 ile Belçika ve Estonya, yüzde 4,2 ile Polonya takip etti. Almanya’da yüzde 2,4, Fransa’da yüzde 1,6, İtalya’da yüzde 1 ve İspanya’da yüzde 1,8 seviyesinde yıllık enflasyon oranları belirlendi.