Son dakika: Euro'da tarihi zirve göründü!

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dalgalı seyrini sürdürürken, döviz kurlarında da oynaklık yaşanıyor.

Son dönemde yükselişe geçen Euro/TL'de bugün tarihi zirve göründü.

Euro 40 TL'yi aştı

Euro son bir haftadır devam eden yükseliş serisinin ardından ilk kez 40 TL'yi aşarak rekor tazeledi.

Güne 39.6924 TL’den başlayan Euro kuru şu sıralarda 40.0243 TL'den işlem görüyor.

Son 10 günde yüzde 9,00 değer kazandı

Mart ayının ilk gününe göre 1,94 TL yükselerek yüzde 5,14 değer kazanan euro 36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre de 3,28 lira artarak yüzde 9,00 oranında değer kazanmıştı.