Son Dakika: Eylül ayı UYP verileri açıklandı: Net yurt dışı yatırım açığı sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı eylül ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayımladı. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 6,7 artış göstererek 354,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, yükümlülükler yüzde 3,3 artışla 672,9 milyar dolara ulaştı. Böylece net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, geçen yıl sonunda 318,6 milyar dolar seviyesindeyken 2024 Eylül ayında 318,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar yüzde 7,9 artışla 152,1 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 4,5 artışla 129,8 milyar dolara yükseldi. Bankaların yabancı para ve Türk lirası mevduatları ise yüzde 7,4 artış göstererek 50 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler tarafında ise doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle yüzde 1,8 azalarak 190,9 milyar dolara geriledi. Portföy yatırımları yüzde 23,6 artışla 119,1 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 14,2 artarak 33,7 milyar dolara çıkarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku 15,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku ise yüzde 3,7 artışla 44,1 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar ise yüzde 0,6 artarak 362,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içindeki Türk lirası mevduatları yüzde 27,8 artışla 21,8 milyar dolara çıkarken, yabancı para mevduatları yüzde 3,2 azalarak 41,8 milyar dolara düştü. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,6 artışla 70,5 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 1,3 artışla 102,4 milyar dolara ulaştı.