Son dakika: Fahiş fiyatlı özel okullara soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 3 Ocak'ta Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde düzenlemeye giderek, eğitim hizmeti için ilan edebilecek ücretleri yeniden belirledi. Ancak düzenleme sonrası okulların yasal sınıra uymadığı yönünde velilerden şikayetler gelmeye devam edince bakanlıl harekete geçti.

Hizmet maliyetini aşan ücretler

MEBBİS üzerinden son iki yılın verilerini inceleyen Bakanlık, Türkiye genelinde eğitim veren birçok özel okulun fahiş fiyat talep ettiğini ve etüt, kitap, kıyafet, yemek ücreti gibi kalemlerde hizmet maliyetini aşan rakamlar belirlendiğini tespit ederek, soruşturma başlattı.

Yeni düzenleme getirilmişti

Yapılan düzenleme ile "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" hükmü getirilmiş ve okulların sadece kâr amaçlı faaliyet gösteremeyecekleri hatırlatılmıştı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci maddesin göre; "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler."