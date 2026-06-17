Son dakika: Fed kritik faiz kararını açıkladı: Küresel piyasalar kararı bekliyordu
Son dakika gelişmesi... ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.
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ABD Merkez Bankası (Fed), Haziran ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği ve faiz oranının yüzde 3,50-3,75 aralığında korunduğu bildirildi.
Karar, Fed Başkanı Kevin Warsh'un göreve gelmesinin ardından başkanlık ettiği ilk para politikası toplantısında alındı.