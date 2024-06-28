Son dakika... Fed’in enflasyon göstergesi açıklandı (Altın fiyatlarında son durum)

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) mayısta yıllık yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı. PCE aylık olarak da beklentilere paralel olarak yüzde 0,1 artış gösterdi.

Ülkede kişisel gelirler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Bu dönemde piyasa beklentileri yüzde 0,4 artış olmasını bekliyordu.

Nisan ayında çekirdek PCE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Altın fiyatlarında son durum

Ons altın 2.338,87 dolar ile günün en yüksek seviyesini görürken şu sıralarda yüzde 0,38 artışla 2.337,44 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın 2.466 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 32 TL'den satılıyor.