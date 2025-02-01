SON DAKİKA: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' görünüm ile 'BB-' olarak teyit etti. Fitch, Türkiye'de 2025 yılında enflasyonun yüzde 32,8'e düşeceğini de öngördü.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili kararını açıkladı. Kredi notu 'durağan' görünümle 'BB-' olarak teyit edildi.
Yayınlanan analizde, 'Türkiye'nin notlarının para politikasında siyasi müdahale, yüksek enflasyon, yüksek finansman gereksinimleri bağlamında düşük dış likidite ve akranlarına göre daha zayıf yönetim geçmişini' yansıttığı kaydedildi.
2025'te ortalama yıllık enflasyonun yüzde 32,8'e düşmesi öngörülen analizde "Pozitif reel faiz oranları, düşük cari hesap açıkları ve sermaye girişleri muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyecektir" ifadesine yer verildi.