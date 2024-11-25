Son dakika... Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor! GSS prim affı nedir?

GSS prim borçları 100 milyar TL'yi aşarken, hükümetten prim borcunu ödemeyeneler için kritik bir adım geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 2 milyar liralık prim borcunun silineceğini duyurdu.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ayrıntılarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Usta, 2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödemeyen vatandaşların borçlarının tamamen silineceğini söyledi.

Bugün Meclis’e sunulan 28 maddelik teklifte GSS borçlarının silinmesinin yanı sıra, engelli vatandaşların emekliliği, ahilik sandığı düzenlemesi, iş göremezlik ödenekleri ve aile hekimlerinin işlevine ilişkin pek çok yeni düzenleme yer alıyor.

400 bin kişinin GSS borcu siliniyor

CNBC-'nin haberine göre, daha önceki GSS yapılandırma kanunlarından yararlanamayanların prim borçlarının tamamı siliniyor. Yaklaşık 400 bin kişinin yararlanacağı düzenlemeyle sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması hedefleniyor.

Öte yandan GSS affından yararlanamayan ve prim borçlarını ödeyemeyen kişiler, bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Aile hekimlerinden alınan özel raporlar ücretli olacak

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları aile hekimlerince uygulanabilecek, aile hekimlerince yabancılara sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri ile özel amaçlı raporlar ücretli olacak. Buradan elde edilen ücretler döner sermayeye aktarılacak.

Sevk almadan ikinci üçüncü basamağa gidenlerden katkı payı alınması, aile hekimliğinden sevk alınması halinde yarısı kadar pay alınması öngörülüyor. Hastanelere yığılmanın engellenmesi hedefleniyor.

İlaç temini kolaylaşacak

Yurt dışından temin edilen tıbbi ürün istisnasına açıklık getirilerek temin kanallarının artması ile hastaların ilaca erişimi kolaylaşacak, hayati önemi haiz ilaçlara erişiminde sıkıntı yaşanmayacak ve hastaların ilaç fiyat farkları ödemesi gibi sebeplerden doğabilecek hasta mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

Engelli vatandaşların emekliliği

Yeni düzenleme ile Ekim 2008’den önce sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışma gücü kaybına göre belirlenmesi ve tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesi sağlanıyor.

Ahilik sandığı ertelendi

Ahilik sandığı düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2028 tarihine ertelenmesi öngörülüyor.

İş göremezlik ödenekleri

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası eşitlik ilkesi gözetilerek geçeci iş göremezlik ödenekleri hesabında son 12 aylık sürenin dikkate alınması ve son 12 ayda 180 günden az hizmeti olanların geçici iş göremezlik ödeneklerine ilişkin üst sınırın korunması düzenleniyor.