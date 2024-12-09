Son Dakika: Görüşmeler yarın başlıyor! Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Asgari ücret görüşmelerinde 2025 yılına ilişkin pazarlık yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, çalışanların refahını artırmayı ve fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları korumayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen Perakendeciler Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın başlayacak görüşmelerinin vatandaşların alım gücünü artırmak ve ekonomik refahı sağlamak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Fahiş fiyatlara geçit yok

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Bu noktada Ticaret Bakanlığımızın denetimleri devam ederken, biz de denetim ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, yalnızca vatandaşlarımızın refahını değil, piyasa dengesini ve sektörümüzün itibarını da korumaktır.”

Adil ücret politikası vurgusu

Işıkhan, perakende sektörünün ülke ekonomisindeki rolüne dikkat çekerek, çalışanların hak ettikleri ücretleri almasının önemine değindi. Adil ve şeffaf ücret politikalarının, yalnızca çalışanların motivasyon ve verimliliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda piyasa güvenini de güçlendirdiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

“Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını eksiksiz alması, toplumda ve iş yerlerinde güveni artıracaktır. Bu süreç, yalnızca ekonomik büyümeye değil, toplumsal refaha da katkı sağlayacaktır.”

Asgari ücretin önemi

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarının, vatandaşların gelir düzeyini artırırken piyasa dengelerini gözetme misyonuyla yürütüldüğünü ifade etti. Bakan, çalışanların refahının sektör büyümesine doğrudan katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir bir ekonomi için adil ücret politikasının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Bakanlık ve komisyonun, asgari ücretin belirlenmesinde işçi, işveren ve hükümet arasında dengeyi sağlamayı hedeflediğini belirten Işıkhan, süreç boyunca vatandaşların refahını ön planda tutacaklarını ifade etti.

2025 yılı asgari ücret görüşmelerinin kamuoyunda geniş bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.