Son dakika: Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaatta düştü

TÜİK, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini yayımladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5, ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.

Hizmet Sektörü Güven Endeksi

-Mart ayında 114,4 olan hizmet sektörü güven endeksi, nisan ayında 109,5'e gerileyerek yüzde 4,3 oranında azaldı.

-Son 3 aylık dönemde iş durumu endeksi 114,9’dan 107,3’e gerileyerek yüzde 6,6 düşüş gösterdi.

-Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi 115,2’den 107,2’ye inerek yüzde 6,9’luk bir azalma kaydetti.

-Gelecek 3 aya ilişkin hizmet talep beklentisi endeksi ise 113,2’den 114,1’e yükselerek yüzde 0,8 oranında artış gösterdi.

Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi

-Mart ayında 113,4 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi, nisan ayında 110,6’ya düştü ve bu alandaki düşüş yüzde 2,5 oldu. Son 3 aylık dönemde iş hacmi (satışlar) endeksi 126,4’ten 123,2’ye düşerek yüzde 2,6 azaldı.

-Mevcut mal stok seviyesi endeksi 93,4’ten 91,2’ye gerileyerek yüzde 2,4 düşüş yaşadı.

-Gelecek 3 aylık döneme ilişkin iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi de 120,4’ten 117,4’e düşerek yüzde 2,5 oranında geriledi.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

-İnşaat sektörü güven endeksi, Mart ayında 88,9 iken nisan ayında 85,1’e gerileyerek yüzde 4,2 oranında azaldı.

-Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi 84,6’dan 83,0’a inerek yüzde 1,9 oranında düşüş gösterdi.

-Gelecek 3 aya ilişkin toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise 93,2’den 87,2’ye gerileyerek yüzde 6,4 oranında sert bir düşüş yaşadı.