Son dakika haberi, FED politika faizini 25 baz puan artırdı

Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi sona erdi.FED faiz kararını nihayet açıkladı. FED beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırdı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı. 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karar metninde enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi.

Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseltti. Faizler böylece Ocak 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.