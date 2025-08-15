Son Dakika Haberi... Kritik zirve sona erdi! Bakanlığın yeni zam teklifi belli oldu

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet ikinci toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa bin TL'lik teklif yapıldığını ve bu teklifin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yalçın ayrıca, "pazartesi saat 18.00'den sonra sesimizi duyurmak için demokratik haklarımızı kullanacağız" dedi.

Hükümet ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti.

Memur-Sen hükümetin ilk teklifini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtmişti. İlk teklif sonrası açıklamalarda bulunan Yalçın, "Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz" demişti.

Memur-Sen'in mali ve sosyal talepleri neler?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.

Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.

Talepler arasında memurlara dini bayramlarda 23 bin 400 TL ikramiye verilmesini de yer aldı.