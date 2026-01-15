Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 2025 bütçe açığı belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 792 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 263,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece aralıkta bütçe 528 milyar 139 milyon lira açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi kasımda 169,5 milyar TL fazla vermişti.

Aralık 2025'te vergi gelirleri 1 trilyon 47 milyar 466 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 216 milyar 428 milyon TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 675,4 milyar TL olurken faiz dışı açık ise 411,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında 1,8 trilyon TL açık verdi

2025 yılı genelinde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 14 trilyon 634,6 milyar TL, bütçe gelirleri 12 trilyon 835,5 milyar TL oldu.

Böylece yılın tamamındaki açık 1,8 trilyon TL olarak gerçekleşti.

2025'te vergi gelirleri 11 trilyon 49 milyar 467 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 786 milyar 10 milyon TL oldu.

2025'te faiz dışı bütçe giderleri 12 trilyon 580,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 225,3 milyar TL olarak gerçekleşti.