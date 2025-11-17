Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe ekimde açık verdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL volarak gerçekleşti.

Böylece ekimde bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi eylülde 309,6 milyar TL açık vermişti.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay Ekim 2024'e göre yüzde 51,6 artarak 976 milyar 16 milyon liraya çıktı. Vergi türleri itibarıyla ekimde geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 90, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 52,3, özel tüketim vergisi yüzde 33,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 52,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 33,1, damga vergisi yüzde 51,2, harçlar yüzde 62,3, diğer vergiler tahsilatı yüzde 36,5 artarken kurumlar vergisi yüzde 38,4 azaldı.

Ayrıca ekimde, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 65,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

10 aylık açık

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 152 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece bütçede 10 aylık açık 1 trilyon 440,5 milyar TL oldu. İlk 9 aydaki bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olmuştu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 51,1 artarak 8 trilyon 729 milyar 521 milyon liraya ulaştı. Vergi türleri itibarıyla ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 91,4, kurumlar vergisi yüzde 26,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 58,3, özel tüketim vergisi yüzde 38,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 63,7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 26,9, damga vergisi yüzde 52,6, harçlar yüzde 65,1 ve diğer vergi gelirleri yüzde 45,2 artış gösterdi.

10 aylık dönemde, faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 379,3 milyar TL olarak gerçekleşti.