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Son dakika: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika... TÜİK'in mayıs enflasyonunu açıklamasının ardından milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kira artış oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Haziran 2025 kira artış oranı 45,80 olarak belirlendi.

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Son dakika: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
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Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren Haziran 2025 kira artış oranı belli oldu.

TÜİK verilerine geöre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,53 artarken, yıllık bazda 35,41 olarak gerçekleşti.

12 aylık TÜFE ortalamasına göre Haziran 2025 kira artış oranı da 45,80 olarak belirlendi.

Mayıs ayında kira zam oranı yüzde 48.73’tü

Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 48.73 olarak belirlenmişti.

Kira zam oranı yeni sözleşme dönemlerinde mal sahibinin talep edebileceği yasal üst sınıra işaret ediyor.

Pandemi döneminde üsrt sınır yüzde 25 ile sınırlandırılırken, 1 Temmuz 2024 itibarıyla 12 aylık enflasyon ortalamalasına geri dönüldü.

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Kaynak: HABER MERKEZİ